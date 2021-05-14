«Открытые медиа»: Из-за апрельской акции в поддержку Навального московский метрополитен уволил около 40 сотрудников

По данным «Открытых медиа», из-за апрельской акции в поддержку Алексея Навального московский метрополитен уволил около 40 сотрудников. Издание ссылается на одного из лидеров независимого профсоюза метро Василия Шелякова. По его словам, сотрудникам предлагают на выбор два способа увольнения: по соглашению сторон или по статье за прогул. Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов также сообщил, что руководство метро намерено уволить до нескольких сотен сотрудников – тех, кто был в базе на сайте за Навального, либо тех, у кого на акции были родственники.

Администрация метрополитена эти сообщения пока не комментировала.