Российские музыканты требуют прекратить давление на артистов за их гражданскую позицию

Российские музыканты, среди которых Noize MC, группы «Порнофильмы» и «Ногу свело», требуют прекратить давление на артистов за их гражданскую позицию. Они создали петицию на платформе Change.org. Подписать петицию намерен и Андрей Меньшиков, который известен как рэпер Лигалайз.

К петиции уже присоединились более 2,5 тысяч человек.