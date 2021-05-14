Израиль минувшей ночью провёл крупнейшую с начала конфликта атаку по объектам в Секторе Газа

Это было сделано в ответ на ракетные удары, которые продолжаются с начала недели.

Удары по Сектору Газа ночью нанесли танки, артиллерия и самолёты. Авиация, как сообщили в армии обороны Израиля, совершила массированную атаку. Ночью 160 самолётов одновременно атаковали 150 целей в анклаве. Операция при поддержке танков и другой техники продолжалась больше получаса. Удары нанесли по сети тоннелей, которые группировка ХАМАС использует для транспортировки и в качестве укрытия под городом Газа. При этом пресс-секретарь ЦАХАЛ подчеркнул: наземной операции на территории анклава не проводится, ни один солдат в сектор Газа не входил. Армия готова это сделать, соответствующий приказ у неё есть. Военные также сообщили, что из сектора с начала недели по Израилю было выпущено почти две тысячи ракет. Погибших не менее семи, раненых больше пятисот человек. Повреждены многие жилые дома, а также школа и больница. Минздрав Сектора Газа в свою очередь сообщил о большом количестве погибших — их по данным ведомства больше ста, включая детей и женщин, а также раненых при авианалётах Израиля и артиллерийских обстрелах за несколько дней. Премьер Беньямин Нетаньяху обещал, что израильская операция продлится столько, сколько нужно.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви считает, что палестинцы должны первыми прекратить огонь. Как сказал дипломат в интервью Интерфаксу, обстрелы начались из сектора Газа. Израиль только на них реагирует. Посол добавил, что сейчас не идет речи о наземной операции в секторе Газа, однако все зависит от ситуации.