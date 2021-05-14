Житель подмосковных Химок бросил телевизор в Вечный огонь, — сообщает интернет-издание «Росбалт». Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого по горячим следам. Результаты медицинского освидетельствования показали, что задержанный употреблял наркотики. Возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
2021-05-14T08:37:51+03:00
2021-05-14T08:37:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:37, 14 мая 2021
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