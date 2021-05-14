Способ оплаты проезда с помощью лица или «фейспэй» планируется запустить на всех станциях метро Москвы до конца года, — сообщил РИА заместитель мэра Максим Ликсутов. По его словам, система уже тестируется на нескольких станциях. В испытаниях участвуют сотрудники и партнеры сервиса. Ранее эксперты, опрошенные «Коммерсантом», предупреждали о возможных рисках при внедрении системы. В частности, речь идет о задержках при обработке данных. Это может привести у столпотворении у турникетов.
2021-05-14T08:37:22+03:00
2021-05-14T08:37:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:37, 14 мая 2021
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