Способ оплаты проезда с помощью лица или «фейспэй» планируется запустить на всех станциях метро Москвы до конца года, — сообщил РИА заместитель мэра Максим Ликсутов. По его словам, система уже тестируется на нескольких станциях. В испытаниях участвуют сотрудники и партнеры сервиса. Ранее эксперты, опрошенные «Коммерсантом», предупреждали о возможных рисках при внедрении системы. В частности, речь идет о задержках при обработке данных. Это может привести у столпотворении у турникетов.