Профсоюз врачей Японии просит правительство отменить Олимпиаду и Паралимпиаду из-за пандемии коронавируса, — сообщает телеканал NНК. По мнению врачей, даже при отсутствии зрителей в страну приедут десятки тысяч спортсменов и сопровождающих лиц, что может ухудшить ситуацию.
2021-05-14T08:36:13+03:00
2021-05-14T08:36:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 14 мая 2021
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