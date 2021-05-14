Профсоюз врачей Японии просит правительство отменить Олимпиаду и Паралимпиаду из-за пандемии коронавируса, — сообщает телеканал NНК. По мнению врачей, даже при отсутствии зрителей в страну приедут десятки тысяч спортсменов и сопровождающих лиц, что может ухудшить ситуацию.