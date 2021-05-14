Московские бизнесмены просят мэрию сделать рекомендательным режим ношения перчаток в общественных местах

В обращении отмечается, что москвичи не надевают перчатки в магазинах и ресторанах, и этом массовое явление. При этом предпринимателей продолжают привлекать к административной ответственности за обслуживание посетителей без перчаток. Штрафы большие – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Авторы письма указали на рекомендацию ВОЗ о регулярной обработке и мытье рук и на то, что нет данных о заражении коронавирусом при отсутствии перчаток, — сообщает ТАСС.