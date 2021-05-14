Российские музыканты требуют от властей прекратить отмену концертов по политическим причинам

По их мнению, давление на музыкантов стало обычной практикой. Концерты отменяются под разными предлогами, но реальная причина – несогласие артистов с политической ситуацией в стране и их активная гражданская позиция. Петиция размещена от имени «Новой газеты». Ее подписали, в частности, Алексей Кортнев, Noize MC, Вася Обломов, группы «Порнофильмы», «Ногу свело».