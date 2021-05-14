Российские музыканты требуют от властей прекратить отмену концертов по политическим причинам

По их мнению, давление на музыкантов стало обычной практикой. Концерты отменяются под разными предлогами, но реальная причина – несогласие артистов с политической ситуацией в стране и их активная гражданская позиция. Петиция размещена от имени «Новой газеты». Ее подписали, в частности, Алексей Кортнев, Noize MC, Вася Обломов, группы «Порнофильмы», «Ногу свело».
2021-05-14T08:34:38+03:00
2021-05-14T08:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 14 мая 2021
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