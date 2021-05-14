Израильская армия сообщает, что войска ночью не входили в сектор Газа, но наносили удары по целям внутри анклава

По словам военных, с начала недели по Израилю выпущено почти 2 тысячи ракет. Погибли 7 человек. Более 500 жителей Израиля получили ранения. В свою очередь, палестинские официальные источники сообщают о 115-ти убитых. Ранены 600 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил, что операция в секторе Газа продлится столько, сколько потребуется. Нетаньяху отметил, что Израиль воюет на два фронта. Он пообещал восстановить порядок в стране.