Греция с сегодняшнего дня снимает ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе из России

Власти двух стран вскоре обсудят возобновление авиасообщения.

Греция открывает туристический сезон и отменяет ряд мер против коронавируса — открываются музеи, сокращается комендантский час в ночное время, промтоварные магазины будут принимать посетителей без заранее назначенного времени прихода в них. До этого в Греции действовал довольно строгий карантин, с ноября не работают кинотеатры и концертные залы, а туристов пускали по квоте. Так, например, в неделю в страну могли въезжать до 4 тысяч россиян. В конце апреля власти Греции отменили обязательный недельный карантин для путешественников с результатами теста на руках. Теперь властям России и Греции предстоит ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации и согласовать возобновление авиасообщения. В Афинах говорят, что дата может быть объявлена уже на следующей неделе.

В Греции за все время эпидемии заболели 370 тысяч человек. В последние дни ежедневный прирост колеблется на уровне 2-2,5 тысяч новых случаев в сутки