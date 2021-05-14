Сегодня в Москве пройдет суд по иску прокуратуры о конфискации имущества у экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Арашуковых обвиняют в создании ОПГ, которая занималась организацией заказных убийств, оказывала давление на свидетелей и создала схему по хищению газа у Газпрома с ущербом на 4 миллиарда рублей и растратой еще почти на миллиард.

Среди имущества, которое прокуратура просит изъять в доход государства — 75 объектов недвижимости, в том числе 5 квартир, 9 жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, 7 земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши общей стоимостью, по оценке «Российской газеты», в полтора миллиарда рублей.

С сенатора сняли неприкосновенность и задержали прямо в зале Совета федерации, во время заседания, 30-го января 2019-го года. Вместе с Рауфом и Раулем по делу проходят еще 5 топ-менеджеров структурных подразделений «Газпрома», уголовное дело насчитывает триста томов.

Ознакомление с материалами дела 34-летний Арашуков закончил в марте. Ему грозит заключение вплоть до пожизненного.