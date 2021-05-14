К жителям Москвы продолжает приходить домой полиция из-за акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального. Как сообщает портал ОВД Инфо, эти утром была задержана у себя дома местная жительница Елена Чегодаева, ее отвезли в ОВД. Ранее так были задержаны десятки человек.