К жителям Москвы продолжает приходить домой полиция из-за акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального. Как сообщает портал ОВД Инфо, эти утром была задержана у себя дома местная жительница Елена Чегодаева, ее отвезли в ОВД. Ранее так были задержаны десятки человек.
2021-05-14T08:08:16+03:00
2021-05-14T08:38:15+03:00
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08:08, 14 мая 2021
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