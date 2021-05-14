Российские музыканты требуют прекратить давление на артистов с активной гражданской позицией

В их обращении говорится, что чиновники и силовики срывают им концерты по политическим причинам. Об инициативе рассказал в своем инстаграме лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский.

Ранее Максим Покровский сообщил, что ему сорвали гастрольный тур после того, как он выступил в поддержку Алексея Навального. Петицию на сайте Change.org подписали Нойз MC, группы «Порнофильмы», «Ногу свело», лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев и другие музыканты.