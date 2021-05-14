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08:06, 14 мая 2021

«Открытые медиа»: Массовые увольнения начались в столичном метро

По данным интернет-издания, это связано с апрельской акцией в поддержку политика Алексея Навального.

Работу потеряли около 40-ка сотрудников подземки, рассказал заместитель председателя независимого профсоюза «Московский метрополитен» Василий Шеляков. По его словам, уволенных больше, пока известно далеко не обо всех случаях. Шеляков сообщил интернет-изданию «Открытые медиа», что людей в случае отказа уйти по собственному желанию грозят выгнать за прогул. В свою очередь дежурный службы движения столичного метро рассказал изданию, что только за минувший день из подземки уволили более двухсот человек. Некоторые люди узнавали от руководства, что это вызвано регистрацией на сайте Алексея Навального или участием в несогласованной с властями акции в поддержку политика в центре Москвы 21 апреля. Рассчитывают даже тех, кто на больничном. Профсоюз готовит коллективный иск к руководству метро. Напомню, что перед акцией в поддержку Навального электронные адреса зарегистрировавшихся для участия в ней людей оказались в интернете. Некоторым стали поступать угрозы, О своём увольнении рассказала сотрудница Мосгортранса, СМИ сообщали, что без работы остались даже несколько работников госмедиахолдинга ВГТРК.

Пресс-служба метрополитена ситуацию с увольнениями пока не комментирует.


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