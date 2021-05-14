Армия Израиля этой ночью вела обстрел сектора Газы с применением авиации, артиллерии, танков и кораблей, передает Би-би-си. Израильская армия сообщила, что нанесла по палестинскому анклаву более 600 ударов, в то время как с территории сектора было запущено по Израилю 1750 ракет. Погибли 7 израильтян. Палестинская сторона заявляет о более чем сотни жертвах. Ожидается, что в воскресенье Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на открытом заседании.

