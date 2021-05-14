New York Post: Дональд Трамп намерен возобновить участие в митингах в июне

Дональд Трамп намерен возобновить участие в митингах в июне, пишет газета New York Post. По сведениям ее источников, участники штаба бывшего президента США сейчас подбирают места для проведения двух акций. митингов в июне. Трамп не выступал на публичных мероприятий с 6 января, когда толпа его сторонников разгромила Капитолий.

