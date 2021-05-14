На территории урочища Бабий Яр в Киеве сегодня будет открыта символическая синагога

Церемония будет приурочена ко Дню памяти украинцев, спасавших евреев во Вторую мировую войну.

Памятная синагога в Бабьем Яру – необычная: это здание из столетнего амбарного дуба высотой 12 метров, которое в закрытом виде представляет собой плоскую вертикальную конструкцию и раскрывается вручную, как книга. На потолке синагоги – изображение звездного неба в день, когда в Бабьем Яру нацисты начали расстреливать евреев – 29 сентября 1941 года. Элементы декора повторяют росписи синагог XVII-XVIII веков, располагавшихся на Западной Украине. По задумке это будет место для молитв и размышлений.

Предполагается, что символическая синагога станет одним из сооружений будущего мемориального комплекса «Бабий Яр». Один из проектов, который может быть реализован, предполагает возведение Центра с музеем, исследовательскими институтами, синагогой, церковью и мечетью, а также образовательно-игровым пространством для детей. Его художественной концепцией занимался российский режиссер Илья Хржановский. При этом проект мемориала в Бабьем Яру уже вызвал критику со стороны ряда украинских политических сил: они возмутились участием в нем российских бизнесменов Михаила Фридмана и Германа Хана.

В Бабьем Яру в Киеве, по подсчетам историков, нацисты за время войны расстреляли не менее 70 тысяч человек, из них примерно половину – в конце сентября 1941 года. Большинство из них были евреи, однако также расстрелам подверглись советские военнослужащие и партизаны.