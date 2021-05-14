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07:01, 14 мая 2021

«Скай ньюс– Арабия»: Израильские авиация и артиллерия ночью вели интенсивный обстрел сектора Газа

Израильские авиация и артиллерия ночью вели интенсивный обстрел сектора Газа, сообщает телеканал «Скай ньюс– Арабия». По его данным, израильские войска не вошли на территорию палестинского анклава. При этом телеканал отмечает, что происходящее напоминает события 2014 года, когда наземной операции предшествовала мощная бомбардировка. Об атаке сектора Газа сообщили вскоре после полуночи военные Израиля. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что последнее слово еще не сказано, и операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. После столкновений в Иерусалиме из сектора Газа за несколько дней было выпущено в сторону Израиля почти 1800 ракет, часть из них была перехвачена. Израиль нанес ответные удары.

Тем временем, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд написала в «Твиттере, что Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в регионе в воскресенье. Заседание пройдет в открытом формате.


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