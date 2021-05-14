Первое судебное слушание по бракоразводному процессу Билла Гейтса и его супруги стартует в США

Первое судебное слушание по бракоразводному процессу основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды стартует в США.

Билл Гейтс, как сообщает американский телеканал Foxnews, рассказал своим друзьям по гольфу, что уже долгое время живет в браке без любви. В свою очередь газета The Wall Street Journal пишет, что брак супругов распался из-за дружбы миллиардера с другим предпринимателем Джеффри Эпштейном, который ранее был обвинен в педофилии. По данным издания, Мелинда Гейтс неоднократно выступала против контакта мужа с финансистом.

Истинные же причины развода ни сами супруги, ни их официальные представители не разглашают.

Билл Гейтс и Мелинда заявили о своем разводе чуть больше недели назад. Местная пресса утверждает, что инициатором расставания стала именно Мелинда, супруги также ранее заключили договор о раздельном проживании. Есть ли у них брачный контракт, до сих пор не известно. Вместе с тем, согласно законодательству штата Вашингтон, обычно при разводе совместно нажитое имущество делится поровну.

Журнал Форбс в прошлом году поставил на 4 место основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса в списке самых богатых людей мира, Мелинда Гейтс по версии того же издания в списке самых влиятельных женщин мира.