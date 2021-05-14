Из Литвы сегодня отправится судно с оборудованием для синхронизации электросетей стран Балтии с европейскими сетями

В будущем это позволит отказаться от поставок электроэнергии из России.

Литва, Латвия и Эстония налаживают инфраструктуру для бесперебойных поставок энергии из Европы. Соответствующий план утвердили еще два года назад, но на его осуществление потребуется время — окончательно выйти из энергокольца, созданного еще в советские времена в рамках единой энергетической системы, страны Балтии должны до 2025 года. При этом месяц назад они уже попробовали отключить подачу из России. Как отметил один из собеседников газеты «Коммерсант», испытания, которые были необходимы для проверки энергосистем, с технической точки зрения не обязывали страны Прибалтики полностью отказываться от импорта. Тем не менее, поставки были прекращены без объяснения причин. За несколько дней цены на электроэнергию подскочили почти на одну десятую. Эксперты прогнозируют, что когда переход будет полностью завершен, цены для потребителей в Литве, Латвии и Эстонии вырастут еще ощутимее. При этом Москва потеряет до четверти экспорта электроэнергии — около 20 миллиардов рублей.

Зависимость от поставок из России в Европе одной из главных угроз энергетической безопасности региона.