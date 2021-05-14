Дорогомиловский суд Москвы огласит приговор бывшему гендиректору Центра имени Хруничева

Александра Селиверстова обвиняют в особо крупной растрате.

Для Селиверстова гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Чуть меньшие сроки и денежные санкции прокуратура просит назначить двум его заместителям.

По версии следствия, несколько лет назад бывший гендиректор космического Центра имени Хруничева и его подчиненные необоснованно предоставили привилегии компании «Металлресурс», которая поставляла металл. После этого Селиверстов вместе с заместителями, согласно материалам дела, похитили у Центра имени Хруничева 108 млн рублей. При этом гособвинение считает, что эту сумму можно было сэкономить, если бы центр покупал металл напрямую у производителей.

Сами фигуранты дела вину в особо крупной растрате не признают и настаивают, что вели обычную хозяйственную деятельность. А адвокаты утверждают, что следствие не смогло доказать корыстного мотива действий Селиверстова, а также подтвердить свои предположения экспертизой. Само дело с перерывами рассматривалось судом на протяжении 4-х лет.

Уголовное разбирательство вменили еще одному бывшему гендиректору Центра имени Хруничева Владимиру Нестерову: следствие считает его причастным к мошенничеству и растрате на сумму более чем в 5 млрд рублей.