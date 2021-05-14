Белый дом не считает, что за хакерской атакой на оператора трубопроводов Colonial Pipeline стоит правительство России

Белый дом не считает, что за хакерской атакой на оператора трубопроводов Colonial Pipeline, которая частично оставила без топлива юго-восток США, стоит российское правительство — хотя сами хакеры являются россиянами. Об этом на брифинге в четверг заявил президент Джо Байден. Накануне Colonial Pipeline начал восстанавливать работу своих систем.

Хакерская атака Colonial Pipeline — оператора трубопровода длиной 9 тысяч километров, который обслуживает 50 млн человек в 17 штатах юго-востока СШИ и Округе Колумбия, была совершена в прошлую пятницу. После чего Colonial Pipeline отключил все свои системы в целях безопасности.

ФБР в течение нескольких дней подтвердило, что за атакой стоит группировка российских хакеров DarkSide, которая традиционно занимается атаками с целью требования выкупа. Сама DarkSide выпустила заявление о том, что находится вне политики и не атакует социально значимые объекты, и что впредь будет лучше проверять цели, выбираемые ее партнерами для атак.

Из-за остановки Colonial Pipeline цены на бензин в США впервые за 7 лет превысили 3 доллара за галлон (3.8 литра) на национальном уровне. Более половины Аватозаправок в Джорджии, Южной и Северной Каролинах и Вирджинии остались без бензина, в столице США этот уровень достиг 75%. В среду Colonial Pipeline возобновила работу систем, заплатив, по данным прессы, хакерам выкуп от 3 до 5 млн долларов. На полное восстановление подачи топлива уйдет еще несколько дней — президент Джо Байден призвал американцев не закупаться бензином впрок, если им не понадобится лишний объем в ближайшие дни.

Заявление президента США Джо Байдена последовало после того, как он подписал указ, требующий усилить правительственные стандарты по кибербезопасности.