Министерство культуры продлило контракт с художественным руководителем МХАТа имени Горького Эдуардом Бояковым

Новый договор рассчитан на 5 лет. При этом, как сообщили ТАСС в театре, Бояков больше не совмещает должности худрука и директора. На пост директора назначен Олег Михайлов, который был заведующим труппой. Должность президента театра сохранена за Татьяной Дорониной. Ранее артисты судились с Бояковым, которого обвиняли в нарушении своих прав.
2021-05-14T05:23:52+03:00
2021-05-14T05:23:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:23, 14 мая 2021
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