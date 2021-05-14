Министерство культуры продлило контракт с художественным руководителем МХАТа имени Горького Эдуардом Бояковым

Новый договор рассчитан на 5 лет. При этом, как сообщили ТАСС в театре, Бояков больше не совмещает должности худрука и директора. На пост директора назначен Олег Михайлов, который был заведующим труппой. Должность президента театра сохранена за Татьяной Дорониной. Ранее артисты судились с Бояковым, которого обвиняли в нарушении своих прав.