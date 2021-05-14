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05:23, 14 мая 2021

Британский апелляционный суд разрешил бывшей жене Владимира Потанина добиваться раздела имущества

Судебное постановление было вынесено по итогам заседания, которое прошло еще в январе. В конце 2019 года Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной на 6 миллиардов долларов. Если нынешнее решение не будет отменено Верховным судом, то это дело может стать самым крупным бракоразводным процессом за всю историю Великобритании, отмечает пресса. В России бывшая жена главы «Норникеля» суды проиграла.


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