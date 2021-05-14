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05:22, 14 мая 2021

Египет не смог убедить Израиль пойти на прекращение огня, сообщает источник ТАСС

Израильские военные ночью объявили об атаке сектора Газа. Этому предшествовали несколько дней ракетных обстрелов со стороны палестинского радикального движения ХАМАС. Израиль отвечал ударами. Газета Times of Israel пишет, что сухопутная операция еще не началась.


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