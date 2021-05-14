Египет не смог убедить Израиль пойти на прекращение огня, сообщает источник ТАСС

Израильские военные ночью объявили об атаке сектора Газа. Этому предшествовали несколько дней ракетных обстрелов со стороны палестинского радикального движения ХАМАС. Израиль отвечал ударами. Газета Times of Israel пишет, что сухопутная операция еще не началась.
2021-05-14T05:22:26+03:00
2021-05-14T05:22:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:22, 14 мая 2021
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