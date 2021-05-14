Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным борьбу с кибератаками

По словам главы Белого дома, речь идет о разработке международных стандартов в отношении правительств, которые знают, что преступная деятельность происходит с их территории, передает ТАСС. Ранее в администрации Байдена сообщили, что хакеры, которые остановили работу крупнейшего в США трубопровода, вероятно, находятся в России, хотя и не связаны с властями страны.