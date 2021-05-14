Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным борьбу с кибератаками

По словам главы Белого дома, речь идет о разработке международных стандартов в отношении правительств, которые знают, что преступная деятельность происходит с их территории, передает ТАСС. Ранее в администрации Байдена сообщили, что хакеры, которые остановили работу крупнейшего в США трубопровода, вероятно, находятся в России, хотя и не связаны с властями страны.
2021-05-14T04:24:19+03:00
2021-05-14T04:24:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:24, 14 мая 2021
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