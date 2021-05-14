Сын экс-главы Мордовии и сам бывший вице-губернатор республики Алексей Меркушкин, по данным ТАСС, задержан в Москве

Его остановили силовики в аэропорту «Шереметьево» при попытке вылететь в Минск. Как написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, Меркушкина везут в Мордовию, чтобы предъявить обвинение по делу о взятке начальнику республиканского отделения Центробанка.