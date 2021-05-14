Сын экс-главы Мордовии и сам бывший вице-губернатор республики Алексей Меркушкин, по данным ТАСС, задержан в Москве

Его остановили силовики в аэропорту «Шереметьево» при попытке вылететь в Минск. Как написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, Меркушкина везут в Мордовию, чтобы предъявить обвинение по делу о взятке начальнику республиканского отделения Центробанка.
2021-05-14T04:23:53+03:00
2021-05-14T04:23:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:23, 14 мая 2021
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