Российские музыканты требуют прекратить давление на артистов с активной гражданской позицией

В их обращении говорится, что чиновники и силовики срывают им концерты по политическим причинам. Петицию на сайте Change.org подписали Нойз MC, группы «Порнофильмы», «Ногу свело», лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев и другие музыканты.