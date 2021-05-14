Российские музыканты требуют прекратить давление на артистов с активной гражданской позицией

В их обращении говорится, что чиновники и силовики срывают им концерты по политическим причинам. Петицию на сайте Change.org подписали Нойз MC, группы «Порнофильмы», «Ногу свело», лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев и другие музыканты.
2021-05-14T04:23:30+03:00
2021-05-14T04:23:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:23, 14 мая 2021
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