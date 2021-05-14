Армия Израиля ночью объявила об атаке сектора Газа с земли и воздуха

Газета Times of Israel уточняет, что сообщения о начале сухопутной операции преждевременны. Телеканал «Скай Ньюс-Арабия» сообщил об интенсивном обстреле палестинского анклава. За последние дни из сектора Газа было выпущено в сторону Израиля почти 1800 ракет, многие перехвачены, но есть жертвы. Израиль нанес ответные удары, которые также привели к гибели людей.