Власти Греции сообщили, что будут принимать туристов, которые сделали прививки российской и китайской вакцинами

Это помимо тех, кто прошел вакцинацию препаратами, которые одобрены в Евросоюзе, передает ТАСС. Греция уже завтра открывается для иностранных туристов.
2021-05-14T03:22:41+03:00
2021-05-14T03:22:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:22, 14 мая 2021
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