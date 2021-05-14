Цена бензина в США достигла рекордного за 7 лет уровня из-за атаки на трубопровод компании Colonial Pipeline

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Американской автомобильной ассоциации. Накануне вечером компания сообщила, что крупнейший в США трубопровод восстановил работу. Проблемы возникли из-за хакерской атаки. По данным агентства «Блумберг», компания-оператор заплатила вымогателям 5 миллионов долларов. Как заявили в Белом доме, хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями страны.