Лидер «Единой России» и зампред Совета безопасности выступил в защиту украинского депутата Виктора Медведчука

Обвинения против него не имеют ни малейших оснований, заявил Дмитрий Медведев. По его словам, дело Медведчука – это попытка уничтожить политика, которые не боится жестко критиковать власть Украины и выступает за отношения с Россией, передает РИА Новости. Суд в Киеве накануне отправил под домашний арест лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Медведчука обвиняют в госизимене. Он является кумом президента России Владимира Путина.
2021-05-14T03:21:53+03:00
2021-05-14T03:21:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:21, 14 мая 2021
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