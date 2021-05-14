Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, передает телеканал «Аль-Арабия»

По словам его источников, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции. Вскоре после полуночи военные Израиля объявили о начале атаки сектора Газа. Это интенсивный обстрел, наземной операции на данный момент нет, сообщил источник РИА Новости в структурах безопасности Израиля. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что операция израильской армии будет продолжаться столько, сколько потребуется. После столкновений в Иерусалиме из сектора Газа за несколько дней было выпущено в сторону Израиля почти 1800 ракет, часть из них была перехвачена. Израиль нанес ответные удары. Тем временем, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к прекращению боевых действий.
2021-05-14T03:21:19+03:00
2021-05-14T03:21:19+03:00
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03:21, 14 мая 2021
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