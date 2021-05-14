Бывший премьер самопровозглашенной ДНР подал заявку на участие в отборе кандидатов в Госдуму от «Единой России»

О том, что фамилия Александра Бородая появилась на соответствующем сайте, сообщает ТАСС. Недавно возглавляемый им «Союз добровольцев Донбасса» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак тогда отметил, что полмиллиона жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке Украины, которые получили российские паспорта, смогут проголосовать в сентябре на выборах в Госдуму.