Бывший премьер самопровозглашенной ДНР подал заявку на участие в отборе кандидатов в Госдуму от «Единой России»

О том, что фамилия Александра Бородая появилась на соответствующем сайте, сообщает ТАСС. Недавно возглавляемый им «Союз добровольцев Донбасса» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак тогда отметил, что полмиллиона жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке Украины, которые получили российские паспорта, смогут проголосовать в сентябре на выборах в Госдуму.
2021-05-14T02:22:19+03:00
2021-05-14T02:22:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:22, 14 мая 2021
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