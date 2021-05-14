Издание «МБХ Медиа» пишет, что соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники» передали следствию данные Юлии Галяминой

Речь идет о номерах телефонов бывшего столичного муниципального депутата и IP-адресе. Эту информацию издание обнаружило в постановлении суда. В декабре Юлию Галямину приговорили к двум годам условно по так называемой «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах. Ранее адвокат политика Мария Эйсмонт говорила, что администрация соцсети «ВКонтакте» передавала следствию персональные данные пользователей, которые ставили Юлии Галяминой лайки или заходили на ее страницу. Представители соцсети это отрицают.

