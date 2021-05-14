Центробанк предложил запретить выдачу некоторых кредитов по плавающим ставкам

Речь идет о кредитах на срок до одного года и, наоборот, на длинный срок, больше 20 лет, пишет издание РБК. Такие ограничения перечислены в законопроекте, разработанном ЦБ по поручению президента. Сейчас в России кредиты с плавающей ставкой встречаются очень редко, но Центробанк ранее указывал на планы банков развивать подобные продукты, что может быть рискованно для заемщиков.