Центробанк предложил запретить выдачу некоторых кредитов по плавающим ставкам

Речь идет о кредитах на срок до одного года и, наоборот, на длинный срок, больше 20 лет, пишет издание РБК. Такие ограничения перечислены в законопроекте, разработанном ЦБ по поручению президента. Сейчас в России кредиты с плавающей ставкой встречаются очень редко, но Центробанк ранее указывал на планы банков развивать подобные продукты, что может быть рискованно для заемщиков.
2021-05-14T02:21:27+03:00
2021-05-14T02:21:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:21, 14 мая 2021
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