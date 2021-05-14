Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:21, 14 мая 2021

Израильские авиация и артиллерия ведут интенсивный обстрел сектора Газа, сообщает телеканал «Скай ньюс– Арабия»

По его данным, израильские войска не вошли на территорию палестинского анклава. При этом телеканал отмечает, что происходящее напоминает события 2014 года, когда наземной операции предшествовала мощная бомбардировка. Об атаке сектора Газа сообщили вскоре после полуночи военные Израиля. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что последнее слово еще не сказано, и операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. После столкновений в Иерусалиме из сектора Газа за несколько дней было выпущено в сторону Израиля почти 1800 ракет, часть из них была перехвачена. Израиль нанес ответные удары.
Тем временем, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд написала в «Твиттере, что Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в регионе в воскресенье. Заседание пройдет в открытом формате.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ «Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, — не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви»...

5 60 6 5604 13.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают, нужно соблюдать масочный режим, другие требования специалистов…

5 105 6 11479 11.05
8читать ;смотреть
Новости

Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа Этой ночью еврейское государство и исламисты ХАМАС продолжили обмениваться ударами, на этом фоне в израильских городах происходят этнические столкновения и беспорядки…

5 76 6 8702
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее…

5 280 6 38083 10.05
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия…

5 284 6 39925 09.05
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В чем причины и что делать, чтобы больше НИКОГДА Нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационных мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями. Тогда мы не потеряем наших детей ни физически, ни духовно…

5 85 6 12386 12.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность 02:39 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность Возглавив Россию в самый непростой период ее истории, Владимир Путин сумел спасти нашу великую Родину от тотального разграбления и превратил её в сильное и независимое государство…

5 208 6 31675 07.05
8читать ;смотреть
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Мы живем в полицейском государстве. Где можно просто переломать руки-ноги вам, а потом вас же посадить. Точка. И мы удивляемся только тому, что это полицейское государство неожиданно недостаточно жестоко вдруг поступает…

5 93 6 14464 13.05
#слушать 36:53 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Парад Победы Парад Победы Владимир Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей…

5 298 6 46893 09.05
8читать ;смотреть
Новости

фото: ТАСС / youtube.com Путин: Возможность покупки справок для лиц, пытающихся получить лицензию на оружие, должна быть исключена

5 34 6 5745
Новости

Ройзман покинул спецприемник в Екатеринбурге, в котором он провел около суток административного ареста Накануне суд назначил ему девять суток ареста за участие в акциях в поддержку Алексея Навального в начале этого года, причем в одном из случаев Ройзмана признали организатором подобной акции…

5 33 6 5689
Новости

В Благовещенске возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который обещал повторить трагедию в Казани После его угроз силовики провели проверку учебного заведения…

5 30 6 5159
Блоги

Сергей Марков политолог

Не скорбь о погибших их волнует Потому что они обслуживают интересы врагов России. Поэтому им очень хочется, чтобы русские были слабыми и только плакали и каялись, плакали и каялись…

5 113 6 20265 07.05
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Как КПСС контролировала историков в Академгородке Затем перешли к недостаткам. Обком отметил, что дирекция института допустила серьезные ошибки: «Имелись нарушения ленинских норм подбора и расстановки кадров…

5 68 6 12592 08.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Жестче надо, жестче Что нужно и можно делать, чтобы не было еще много расстрелов детей?..

5 112 6 20561 11.05
Блоги

Вячеслав Володин: Необходимо сделать все, чтобы подобное больше не повторилось Интернет принес с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики, жизни. Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, но принятых мер недостаточно…

5 41 6 7824 11.05

Популярное за неделю

Новости

В Кремле называют ерундой расследование «Русской службы ВВС» о дворце в Геленджике Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает необходимым возвращаться к этой теме…

5 56 6 26213
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ну, видимо, Лукашенко таким тонким способом намекал всему населению Беларуси, что с ним будет, если они будут голосовать не так, как надо. Это называется «Можем повторить!»...

5 102 6 69511 08.05
#слушать 52:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3452032
«Процессы США»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3778 09.05
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

Анализ боеспособности стрелка Ильназа Галявиева Все это демонстрирует отточенный навык владения данным типом оружия. Как и в случае с «керченским стрелком», он должен был оказаться прекрасно подготовленным и невероятно опытным, что не находит подтверждения…

5 125 6 223507 12.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

Опять струсили психиатры Стоит добавить «немножко духовности», сделать религиозную возгонку, оказаться в среде, где религиозность считается одобряемой нормой — и тогда патология набухает, ширится и диктует свою волю…

5 124 6 207404 11.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9113130
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4904802

Сегодня в эфире