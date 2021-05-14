В Белом доме объявили, что жители США с прививкой от коронавируса могут больше не носить маски

Как уточняет агентство Блумберг, американцы смогут отказаться от масок спустя две недели после получения второй дозы вакцины. По последним данным, в США полностью вакцинированы почти 118 миллионов человек, что составляет 35% населения страны. В России и во многих странах Европы сохраняется требование носить маски в общественных местах вне зависимости от наличия прививки.