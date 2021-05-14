Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в деловом центре «Москва-Сити»

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы. Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов обвиняются в покушении на убийство, хулиганстве и незаконном ношении оружия. Драка со стрельбой произошла на дне рождении бизнесмена Дмитрия Павлова в башне «Око» в 2017 году, один человек погиб, пятеро были ранены. По данным обвинения, Исмаилов тогда возглавлял охрану совладельца башни Гавриила Юшваева.