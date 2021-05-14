Президент Франции заявил о необходимости немедленного вывода войск Азербайджана с территории Армении

Эммануэль Макрон сказал об этом в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, сообщили в Елисейском дворце. В министерстве обороны Армении утверждают, что азербайджанские военные попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге страны. Власти Азербайджана заявили, что размещают пограничные войска согласно мирному соглашению, которое было подписано в ноябре.
2021-05-14T01:07:15+03:00
2021-05-14T01:07:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 14 мая 2021
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