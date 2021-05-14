Армия Израиля сообщила о начале наземной операции в секторе Газа

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия будут продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Израиле, передает ТАСС. За последние дни радикальное палестинское движение ХАМАС выпустило по Израилю почти 1800 ракет, многие были перехвачены системой ПВО «Железный купол». По данным властей страны, погибли шесть израильтян. Министерство здравоохранения Палестины сообщает, что в результате ответных ударов Израиля жертвами стали более сотни человек.
2021-05-14T00:46:53+03:00
2021-05-14T00:46:53+03:00
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00:46, 14 мая 2021
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