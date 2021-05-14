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00:06, 14 мая 2021

В Тверской области сегодня планируют провести военный парад с участием воспитанников детских садов

Подобное мероприятие анонсировали еще на прошлой неделе, оно должно было состояться в Лихославлье 9 мая. Однако, когда об этом написала пресса, все отменили. Сегодня т.н. «малышковый парад» собираются провести в городе Конаково. На странице городской администрации в сети «Вконтакте» отмечается, что подобные мероприятия проводятся уже 8 лет. Его главные цели — воспитание чувства патриотизма у детей дошкольного возраста, уважения к ветеранам.  


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