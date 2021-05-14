Российский военный патруль остановил колонну с военнослужащими США в Сирии

Это произошло на северо-востоке арабской республики, сказали в Центре по примирению враждующих сторон. Колонна из шести военных бронеавтомобилей США, по словам представителей Министерства обороны России, передвигалась по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления. Патруль развернул ее в обратную сторону.

В августе прошлого года в Сирии произошел инцидент, когда, как сообщалось, машина российских военнослужащих врезалась в американский автомобиль. Несколько военных США получили травмы. Позже Вашингтон обвинил российскую сторону в провоцировании ДТП. В российском Генштабе отвечали, что предупреждали Пентагон о проезде своей колонны.