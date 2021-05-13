Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил голодовку в колонии

Это произошло после того, как его отправили в штрафной изолятор, — сообщают родственники экс-чиновника. Шестун требует отменить также постановку на учет как склонного к побегу, расследовать кражу его вещей и угрозы со стороны других заключенных. В конце прошлого года его признали виновным в получении взятки, мошенничестве и участии в преступной группе и приговорили к пятнадцати годам лишения свободы. Он обвинения отвергает и считает, что уголовное преследование политически мотивировано.

