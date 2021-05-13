Следователи в Новосибирской области проверяют обстоятельства гибели местной жительницы, у которой диагностировали СМА

Следователи в Новосибирской области проверяют обстоятельства гибели местной жительницы, у которой диагностировали спинальную мышечную атрофию. По предварительным данным, 16-летняя пациентка не получила вовремя препарат. 9 мая ее госпитализировали и вскоре она скончалась, — рассказали в областном управлении СК. В свою очередь, волонтеры, которые помогали местной жительнице, говорят, что в смерти девушки нельзя найти виновного. Речь идет о комплексной проблеме, которая затрагивает как обучение специалистов, так и законодательство.

Тем временем, в фонде «Круг добра», который был создан по инициативе президента Владимира Путина для помощи детям с тяжелыми заболеваниями, сказали сегодня, что до конца года обеспечат препаратами в России всех пациентов со спинальной мышечной атрофией.

