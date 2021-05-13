В аэропорту «Шереметьево», как передает ТАСС, задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин

В московском аэропорту «Шереметьево», как передает агентство ТАСС, задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин. Его подозревают в даче взятки в размере 7 млн рублей. Задержанный является младшим сыном бывшего мордовского руководителя и бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Кроме того, как передает агентство, против Меркушкина-младшего возбуждено также дело о хищении бюджетных средств.
2021-05-13T23:03:24+03:00
2021-05-13T23:03:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 13 мая 2021
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