В аэропорту «Шереметьево», как передает ТАСС, задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин

В московском аэропорту «Шереметьево», как передает агентство ТАСС, задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин. Его подозревают в даче взятки в размере 7 млн рублей. Задержанный является младшим сыном бывшего мордовского руководителя и бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Кроме того, как передает агентство, против Меркушкина-младшего возбуждено также дело о хищении бюджетных средств.