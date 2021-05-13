Израиль обстреляли с территории Ливана

Сообщается, что в сторону северных районов еврейского государства были выпущены не меньше трех ракет. Некоторые районы Ливана находятся под контролем группировки «Хезболла», которая поддерживает группировку ХАМАС, контролирующую Сектор Газа. С понедельника боевики из палестинского анклава обстреливают израильские города ракетами. В ответ израильские военные наносят удары по объектам в Газе. Сообщается, что на израильской территории погибли не менее семи человек, в Секторе Газа – почти сто.

Журналист Максим Шевченко считает, что обострение конфликта выгодно действующему премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Максим Шевченко приветствовал готовность России к диалогу с обеими сторонами конфликта, однако поощрять политические амбиции Нетаньяху, по мнению Шевченко, России не следует.