Инсайдер: Семья помощника президента Игоря Левитина владеет огромным состоянием как в России, так и за рубежом

В частности, на племянницу чиновника и его родную дочь записаны несколько объектов элитной недвижимости в подмосковном коттеджном поселке Довиль, — говорится в новом расследовании издания. Там же утверждается, что дочь президентского помощника и его брат связаны с компаниями, которые получают контракты, в том числе, от РЖД.

Накануне другое интернет-издание «Важные истории» писало, что семья путинского советника Левитина владеет крупным офшорным бизнесом, куда входят квартиры в Чехии и курорт в Черногории. Сам Левитин эти публикации пока не комментировал.