Лефортовский суд Москвы освободил по УДО бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева

Ранее его приговорили к 6 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. В то же время, в суде сказали агентству ТАСС, что пока решение еще не вступило в силу. В деле Докучаева фигурировал еще один офицер ФСБ Сергей Михайлов и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. В то же время, самого оперативника разыскивает ФБР. Американские следователи считают Докучаева причастным к хакерским атакам.