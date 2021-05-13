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22:31, 13 мая 2021

Лефортовский суд Москвы освободил по УДО бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева

Ранее его приговорили к 6 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. В то же время, в суде сказали агентству ТАСС, что пока решение еще не вступило в силу. В деле Докучаева фигурировал еще один офицер ФСБ Сергей Михайлов и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. В то же время, самого оперативника разыскивает ФБР. Американские следователи считают Докучаева причастным к хакерским атакам.


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