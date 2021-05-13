«МБХ.Медиа»: «Вконтакте» и «Одноклассники» передавали полиции сведения о бывшем муниципальном депутате Юлии Галяминой

Социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» передавали полиции сведения о бывшем муниципальном депутате Юлии Галяминой.«Вконтакте» и «Одноклассники» передавали полиции сведения о бывшем муниципальном депутате Юлии Галяминой В частности, там указаны номера телефонов и интернет-адрес Галяминой. А еще электронная почта, к которой привязаны страницы бывшего депутата в социальных сетях.

Ранее адвокат Галяминой рассказала, что администрация «ВКонтакте» передавала следствию данные пользователей, которые заходили на ее страницу, В руководстве социальной сети это отрицали.